Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi - Son Dakika
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Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi

12.05.2022 16:10
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede trafiğe kapalı olan bölgelerde de artan motosiklet kullanımı ile ilgili harekete geçen ekipler Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Bölge artan motosiklet kullanımı ve usulsüz parklar dolayısıyla vatandaş ihbarını da değerlendiren ekipler, gün içerisinde yaptıkları denetimler ile motosiklet sürücülerini uyardı, evrak eksiği bulunan motosiklet sürücüleri ise ceza yemekten kurtulamadı.

İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ekiplerinin yanı sıra hem hava destekli hem de KGYS marifetiyle yapılan denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı gibi kural ihlalleri de denetleniyor. - AYDIN

Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi
Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi

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Trafik Denetleme, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgi Yolu'nda motosiklet denetimi - Son Dakika


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