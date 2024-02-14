Sevgililer Günü\'nde 4 çift Marmaris Belediyesi Nikah Salonu\'nda evlendi

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler Marmaris Belediyesi Nikah Salonu'nda yeni yaşamlarına ilk adımı atarken, özel günde 4 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarihte evlenmek isteyen çiftler Marmaris Belediyesi nikah salonunda mutluluğa adım attı. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'Evet' dedi. Marmaris Belediyesi de nikahı kıyılan çiftlere kalp şeklinde pasta hediye etti. 14 Şubat'ta 4 çiftin nikahı kıyılırken, evlenmek için bu özel günü seçen mutlu çiftler bu tarihin kendilerine şans getireceğine inandıklarını belirtti. Diğer yandan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda da Sevgililer Günü için özel bir fotoğraf köşesi hazırlandı. Bugünü ölümsüzleştirmek isteyenler alanda bol bol fotoğraf çektirdi. - MUĞLA