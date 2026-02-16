Sevgililer Günü Sürprizi Sonrası Kriz - Son Dakika
Sevgililer Günü Sürprizi Sonrası Kriz

16.02.2026 17:29
Yıldırım Taç, eşine sürpriz yaptıktan sonra konteyner yerleştirildi, aile çadıra dönmeyi tercih etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Yıldırım Taç'ın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Aysel Taç'a jandarma aracılığıyla çiçek ve pasta göndererek yaptığı sürpriz sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerde ailenin çadırda kaldığı dikkati çekti. Görüntülerin ardından Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından ailenin kaldığı çadır kaldırıldı, yerine konteyner getirildi. Aile ise çadırda daha rahat olduklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde yaşayan, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen 52 yaşındaki Yıldırım Taç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kendisine yıllardır bakan 48 yaşındaki eşi Aysel Taç'a sürpriz yapmak istedi.

Taç'ın, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçerek eşi için çiçek ve pasta ulaştırılması talebinde bulunduğu, jandarma ekiplerinin de çiçek ve pastayı temin ederek çifti ziyaret ettiği belirtildi. Yıldırım Taç'ın jandarma teşkilatına teşekkür ettiği, Aysel Taç'ın ise sürpriz karşısında mutluluk yaşadığı ifade edildi.

Çadır uygulaması sonrası işlem başlatıldı

Ancak ailenin kaldığı çadırın, 1 Ağustos 2023 tarihinde dönemin valiliği tarafından başlatılan "çadırların boşaltılarak depremzedelerin konteyner kentlere yerleştirilmesi" uygulaması kapsamında değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Yeşilyurt Kaymakamlığı'nın çadırın kaldırılması ve yerine konteyner verilmesi yönünde harekete geçtiği, kaymakamın gün içinde çadırın sökülmesini sağladığı ve aileye konteyner bırakıldığı kaydedildi.

Aile ise gönderilen konteynerin kullanılmış ve tadilatının tamamlanmamış olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

"Konteynerin suyu, gazı yok"

Konuya ilişkin konuşan Aysel Taç, eşinin Sevgililer Günü için jest yapmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz çadırda mutluyduk, huzurluyduk. Olayların bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Kaymakam geldi, 'Bu çadır kalkmadan gitmem' dedi. Ben de 'Konteyner gelsin, suyu, elektriği, kanalizasyonu bağlansın, her şey tamamlansın, 4–5 gün müsaade edin' dedim."

Taç, sabah saatlerinde çadırın kaldırıldığını anlatarak, "Engelli eşim var. Askerlerle birlikte kaldırdık. Komutan bile çok üzüldü. Benim bildiğim kaymakam yardım eder, hastayı sorar. Üç yıldır bir gün gelip halimi sormadınız" dedi.

Gönderilen konteynerin hazır olmadığını öne süren Taç, "Daha tadilatı bitmemiş, suyu yok, gazı yok. Eski bir konteyner getirildi. İki gündür tadilat yapılıyor ama bitmiyor" ifadelerini kullandı.

"Engelli eşim için oda yaptım"

Ağır engelli eşinin bakımını kendisinin üstlendiğini belirten Taç, şunları kaydetti:

"Eşim engelli, altını değiştiriyorum, üstünü giydiriyorum. Mutfakta bir hastanın altı değiştirilir mi? Bu yüzden kendime böyle bir oda yaptım. Eşim burada rahat ediyor. Devletten bir şey istemedim. Kendi imkanlarımla konteyner aldım. Kimseden talepte bulunmadım."

Kaynak: ANKA

