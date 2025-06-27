'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı eski görünümüne kavuşturdu - Son Dakika
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'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı eski görünümüne kavuşturdu

\'Sevgililer ve Aşıklar Parkı\'nı eski görünümüne kavuşturdu
27.06.2025 11:15
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Eskişehir'de yıllar önce eşi için yaptığı ve geçtiğimiz aylarda malzemeleri zabıta ekipleri tarafından toplanan 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı eski haline getiren 83 yaşındaki Memduh Çetin "Her gün buradaki çiçeklerin bakımlarıyla uğraşıyorum.

Eskişehir'de yıllar önce eşi için yaptığı ve geçtiğimiz aylarda malzemeleri zabıta ekipleri tarafından toplanan 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı eski haline getiren 83 yaşındaki Memduh Çetin "Her gün buradaki çiçeklerin bakımlarıyla uğraşıyorum. Ailem hasta, 40 yıldır bakıyorum. Allah kimseye hastalık vermesin" dedi.

Emekli esnaf Memduh Çetin, 18 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 58 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin için Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Mamure Mahallesi Dural Sokak'taki evlerinin önünü yıllar önce çiçekler ve ağaçlarla donatarak parka çevirdi. 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adı ile bilinen alan, ağaçların ve çiçeklerin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda zabıta ekiplerince toplandı. Yetkili kurumlara müracaat edip geri dönüş alamayan Çetin, yaşanan olayın ardından evinin önünü park görünüme getirmek için tekrar çalışmalara başladı. Çetin'in aylar süren uğraşı sonucunda 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' eski görünümüne kavuştu.

"Burada 10 adet bayrak var, şehit olunca hepsini yarıya indiriyorum"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Memduh Çetin, "Geçen sene, gece 01.30 sıralarında gelip bütün çiçekleri aldılar. Canlı olarak götürdüler, hepsini çöpe attılar. Konuyla ilgili zabıtaya gittim, emir olduğunu söylediler ve çiçeklerimi geri getirmediler. Şimdi parkı yeniden eski haline getirdim. Bazılarını kendi paramla aldım. Hatta 2 adet Atatürk, 1 adet Seyit Onbaşı büstü bulunuyor. Burada 10 adet bayrak var, şehit olunca hepsini yarıya indiriyorum. Bu çiçekler canlı, 1 hafta su vermezsen ölürler. Aynı insan gibi. Her gün buradaki çiçeklerin bakımlarıyla uğraşıyorum. Ailem hasta, 40 yıldır bakıyorum. Bu parkı zaten hasta hanımım için yapmıştım. Allah kimseye hastalık vermesin. Hastalık çok kötü. Bakana da zor, yatana da zor" ifadelerini kullandı.

"83 yaşında olmasına rağmen hem eşine hem de buralara bakıyor"

Çevre sakinlerinden Aynur Sağ, 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' ile ilgili olarak, "Bu parkı çok güzel buluyorum. Buradan geçerken zaman zaman oturup soluklanıyorum. Amcanın çabasına hayran kaldım. 83 yaşında olmasına rağmen hem eşine hem de buralara bakıyor. Ne kadar güzel bir şey. Çiçekleri de çok güzel gözüküyor. Biz de onun sayesinde burada oturuyoruz. Ayrıca, burada oturanlara da çay ikram ediyor. Yaptıkları için kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zabıta, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı eski görünümüne kavuşturdu - Son Dakika

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