Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu - Son Dakika

Eskişehir'de bir tramvay durağında turnikenin üstünde gelip geçenlere aldırış etmeden uzun süre oturan, yatan ve adeta denetim yapan sokak kedisi izleyenleri gülümsetiyor.

Sevimli kedi, Vişnelik mahallesinde bulunan Şehitlik Tramvay Durağı'nda bulunan turnikenin üstündeki uzun süre oturuyor. Zaman zaman uyuyan ve bazen de çevreyi pür dikkat izleyen sokak kedisi, turnikeden geçiş yapan vatandaşların ilgi odağı olurken, bol bol okşanıp seviliyor. Turnikeden geçen vatandaşlar, "Çok sevimli kedi, turnikenin üstünde oturmaktan ve yatmaktan mutluluklar duyuyor. Adeta bilet kontrolü yapan sevimli kedi turnikenin maskotu oldu" dediler. - ESKİŞEHİR