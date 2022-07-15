Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor - Son Dakika
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Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

15.07.2022 19:13
Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesindeki darbe girişiminin püskürtülmesinin altıncı yıl dönümü 'Türkiye Aşkına' sloganıyla ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Türk milletinin demokrasisine ve vatanına sahip çıkması bilincinin canlı tutulması amacıyla, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde gerçekleşen etkinlikler Seydikemer'de Seydiler Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Düzenlenen anma programına Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, İlçe Müftü Vekili Adem Demirel, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Şehit mezarlarını ziyaret eden Kaymakam Vekili Yazgan, Belediye Başkanı Otgöz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Şehit Alper Seven ile Şehit Osman Tosun'un mezarlarına karanfil bırakılıp tüm şehitler için dua edildi. Ardından Şehit Gürcan Akan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Vekili Yazgan, Başkan Otgöz ve beraberindeki protokol üyeleri Şehit Akan'ın babası İsmet Akan'ın geçmiş Kurban Bayramını da kutlayarak bir süre sohbet etti. Şehit ailesine gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Merkez Camii'ne geçildi. Burada öğle namazı öncesinde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Seydikemer Hükümet Konağı önünde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. - MUĞLA

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İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden 'Demokrasi Yürüyüşü' İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden 'Demokrasi Yürüyüşü' Uganda'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Uganda'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Kaynak: İHA

Seydikemer, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor - Son Dakika

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