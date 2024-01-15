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Seydikemer'de aynı yerde bir dakikada iki kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Seydikemer'de aynı yerde bir dakikada iki kaza: 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir dakika içerisinde aynı yerde yaşanan iki farklı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaları görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Her iki otomobilden de 1'er kişi yaralandı ve ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Seydikemer\'de aynı yerde bir dakikada iki kaza: 2 yaralı
15.01.2024 - 22:54,
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Seydikemer'de aynı yerde bir dakikada iki kaza: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir dakika içerisinde aynı yerde yaşanan iki farklı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer- Fethiye karayolu, Uğurlu Kavşağı'nda H.O. idaresindeki 48 AKP 413 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, direğe çarptı. Kaza sonrası aynı yolda seyir halinde olan 66 DR 994 plakalı otomobil şoförü H.C.K.'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazaları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Her iki otomobilden de 1'er kişi yaralandı. İki yaralı ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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