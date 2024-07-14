Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İnceleme başlatıldı.

14.07.2024 19:56
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Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fetihiye- Antalya Karayolu Karabel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 34 KB 3586 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte F.Y. ve H.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydikemer ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seydikemer'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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