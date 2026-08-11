Seydikemer'de şehit yakını ve gaziye moral ziyareti - Son Dakika
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Seydikemer'de şehit yakını ve gaziye moral ziyareti

Seydikemer\'de şehit yakını ve gaziye moral ziyareti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın felaketinin ardından Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen şehit yakını Mustafa Ölmezoğlu ve Gazi Abdullah Muştu'yu evlerinde ziyaret ederek moral verdi. Yetkililer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak talep ve ihtiyaçların karşılanacağını belirtti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan yangın felaketinin ardından yaraları sarmak ve vatandaşların yanında olmak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen şehit yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek moral verdi.

Ziyaretler kapsamında ekipler, yangın felaketinden olumsuz etkilenen Şehit Durmuş Ölmezoğlu'nun kardeşi Mustafa Ölmezoğlu ile Gazi Abdullah Muştu'yu ikametlerinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada yetkililer, afet süreci ve sonrasındaki genel durum hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin imkanlarıyla her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan ekipler, şehit ailesi ve gazinin talep ile ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Seydikemer, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'de şehit yakını ve gaziye moral ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer'de şehit yakını ve gaziye moral ziyareti - Son Dakika
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