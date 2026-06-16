Seydikemer'deki Gizemli Yapı Sanat Eseri Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydikemer'deki Gizemli Yapı Sanat Eseri Çıktı

16.06.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dev yapı, sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'nın 'Tensio' eseri.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde köylülerin ihbarı üzerine incelemeye alınan dev yapının, sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'nın tasarladığı "Tensio" adlı sanat eseri olduğu belirlendi.

Seydikemer'e bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde bulunan ve anıt benzeri görünümüyle merak uyandıran yapı, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince incelemeye alınmıştı.

Kentte kısa sürede gündem olan cismin, yapılan araştırmanın ardından sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'ya ait "Tensio" adlı çalışma olduğu ortaya çıktı.

Yapının gizemli bir cisim değil, daha önce bölgeye yerleştirilen bir sanat eseri olduğu anlaşılırken, olay mahallede ve kent genelinde merak konusu olmuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Seydikemer, Kültür, Muğla, Yerel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'deki Gizemli Yapı Sanat Eseri Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
İzmir’de, “dekolteyi seven“ çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı İzmir'de, "dekolteyi seven" çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı
CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
19:02
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 01:28:15. #7.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'deki Gizemli Yapı Sanat Eseri Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.