Şeyh Edebali Türbesi\'nde Kapsamlı Temizlik Yapıldı

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Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Türbesi'nde kapsamlı temizlik yapılarak, yollar yıkandı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ekipleri Osmanlı Devletinin manevi kurucu ve Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde kapsamlı temizlik yapıldı. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiğini türbede gelen ziyaretlere daha iyi bir görünüm için kolları sıvayan ekipler zincirli kaya bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparken, türbeyle kent merkezini bağlayan yolları ile su ile yıkadılar. - BİLECİK