Şeyh Edebali Türbesi\'nde Salep İkramı

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Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde dün akşam vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Türbesi'nde akşam namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya geldi ve salep ikramında bulundu. Programa katılan vatandaşlarla sohbet eden Vali Aygöl, Şeyh Edebali Türbesinin manevi önemine vurgu yaptı. Salep ikramı eşliğinde vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde mutluluğunu paylaşan Aygöl, tüm vatandaşların bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Bu güzel gecede bir araya gelmek, dualarımızı paylaşmak bizler için büyük bir anlam taşıyor. Rahmet ve bereketin gökyüzünden yeryüzüne indiği bu mübarek gecede gönüllerimiz birleşti, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK