Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim - Son Dakika
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Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim

09.03.2022 11:11
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde görev değişimi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt'un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Birol Akyüz görevini Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu'na devretti. Rektör Beydemir gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Birol Akyüz'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde devir teslim

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Kaynak: İHA

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