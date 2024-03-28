Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 5 yıl daha halkıyla birlikte yönetecek

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "İlkemiz her daim Seyhan halkı kazanacak, hizmet kazanacak oldu. Bir beş yıl daha halkımızla birlikte Seyhan'ı yönetip birlikte başaracağız" dedi.
5 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde her zaman 'Seyhan'ı birlikte yönetme' ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Akay, demokrasilerin bayramı olan seçimlerin ilçenin kaderini belirleyen faktör olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin Seyhan halkı tarafından takdirle karşılanıyor olmasını her zeminde görerek hissettik. Seyhan hizmete susamış bir ilçe olarak bizim halkın kazanmasına yönelik belediyecilik ilkemizle en güzel hizmetleri aldı. Yeni dönemde de Seyhan halkının desteği ile bu hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."
Akay, 5 yıldır vatandaşların desteğine layık olmak adına canla başla çalıştıklarını, Türkiye'ye örnek olacak hizmetleri üretip bunun da karşılığını Seyhan halkının almasından dolayı en büyük gücü ve dayanağı Seyhan halkından alarak yeni dönem için yola çıktıklarını vurguladı. Akay, şöyle konuştu:
"5 YIL DAHA HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"
"Bir beş yıl daha halkımızla birlikte Seyhan'ı yönetip birlikte başaracağız. Ben bunu halkımızdan gelen güzel dönüşümler ile görüyorum. Seyhan halkı sandığa gittiğinde kendisine hizmet edeni takdir etmesini bilir. Her zaman aklıselim davranarak kendisinin yanında olanı, hizmet edeni Seyhan halkı takdir eder. Ben Seyhanlıya her zaman güvendim, güvenmeye de devam ediyorum."
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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