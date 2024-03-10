Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Katılımcı Demokrasi Anlayışıyla Halkıyla Birlikte Yönetmeyi İlke Ediniyor

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Katılımcı demokrasi anlayışıyla belediyeyi halkıyla birlikte yönetmeyi ilke edindiğinin altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni dönemde de sosyal belediyecilik anlayışlarının artarak devam edeceğini söyledi.

Çözüm odaklı, halkın belediyecilik yönetimine katılımını sağlayan bir yönetim anlayışı ile 5 yıl boyunca Seyhan halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Akay, mahalle gezileri, esnaf ziyaretleri, dernekler, spor kulüpleri ile buluşmalarında ilkeli ve doğru bir belediyecilik hizmeti verdiğini, halktan gelen takdiri görmenin de kendisine gelecek dönem için yol haritası olduğunu kaydetti.

Başkan Akay, "Sizlerin bize güvenerek verdiğiniz yetkiyi sizlere hizmet olarak vermek benim temel amacımdır. Yeni dönemde birlikte karar verip projelerimizi bu temel ilkeler üzerinden ilerleterek siz kıymetli Seyhan halkına hizmet olarak sunacağız" diye konuştu.