Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Tesis Ziyaretleri Yaptı

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tesis ziyaretleri yaparak mevcut durum ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Başkan Tekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kompost Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, personelden mevcut durum, işleyiş ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Tekin'e ziyaretlerde CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan da eşlik etti.

Hiçbir mazerete sığınmadan Seyhan'ı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına önemli projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirten Tekin, "Yapacak çok işimiz var. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor. Herkes görev sorumluluğu çerçevesinde hareket ederek ilçemizin hak ettiği noktaya gelmesine katkı sağlayacak" dedi.