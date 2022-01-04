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Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği - Son Dakika

Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği

04.01.2022 09:07
Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği

Seyhan Belediye Meclisi'nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı sert tartışmalarla başladı.

Seyhan Belediye Meclisi'nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı sert tartışmalarla başladı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik, katipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, 2021 yılını geride kaldığını ve bu yılda yaşananların yeni yılda da yaşanmamasını diledi. Geçer, "Türk Milletinin zincirlerini kırarak elde ettiği bağımsızlığın temelinde de Adana'dan atılmıştır. Kuruluşa ve kurtuluşa inanarak destek veren Adanamızın düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun'da, geçen yıl yaşanılan zorlukların tekrar yaşanmamasını dileyerek, 2022 yılının başta sağlık olmak üzere tüm insanlık için ekonomik, sosyal anlamda huzur dolu olmasını temenni etti. Coşkun, 19 yılı aşkın dev yatırımları ülkemize kazandıran ve adeta çehresini değiştiren AK Parti iktidarlarının Cumhur İttifakının da verdiği güç ile millet için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Yalçın Limoncu ise yapılan işler ve hizmetler için Seyhan Belediyesi idaresine teşekkür ettikten sonra, "Tabi ot, çöple uğraştık, gübre yapımı ile uğraştık, süt, yoğurt mandıra işine girdik, küçük bir kooperatif yapımı ile uğraştı belediye. Bu kadar. Belediyecilik bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Otla, çöple icraat yapıyoruz havasına girdik. Bir dikim atölyesi yaparak, 4-5 tane binanın restorasyonunu yaparak belediyecilik yaptığını zannedenler, bu insana, bu vatana, bu millete ihanet ediyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, insani ihanet değil, hizmet ihaneti ediyorlar. Bütçenin karşılığını verememektir" diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Grubundan tepkiler almaya başlayan Limoncu'dan sözlerinin geri almasını istediler.

Limoncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerini geri alıp devamında, "Bu bir çapsızlıktır, beceriksizliktir" dedi.

CHP Grubu, başta Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik olmak üzere diğer üyeler bu sözün daha ağır olduğunu dile getirdi.

Seyhan'da kentsel dönüşümün 2012-13 yıllarında Kıyıboyunda başladığını, daha sonra aynı belediyenin Barbaros, Bey mahallelerinde bir çalışma yaptığını hatırlatan Limoncu, aradan 7 yıl geçtiğini söyleyerek, "7 yıldır kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Başkanı da üzmek istemiyoruz, yadırgamıyoruz. Ama hizmetler, sadece çorba dağıtarak, çöplerden kompost gübre yaparak, vatandaşın sütünü alıp yoğurt, ayran yaparak bunları insanlara hizmet diye sunmamak lazım. İnşallah bundan sonraki dönemde 2022'de daha iyi hizmet verilmelidir. Adana'nın Seyhan'ın hak ettiği hizmetleri bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, CHP'li Ulaş Toros, Mehmet Önder Kaypak ve Mustafa Tunç yerinden söz alarak Limoncu'dan sözlerini geri almasını istediler.

CHP'li Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk ise, bu yapılan hizmetlerin tam bir belediyecilik örneği olduğunu belirterek, "Hem ucuz yolla hem uygun bir şekilde halka hizmet etmek belediyeciliktir. Binalar yapmak, boş binalar üretmek, içi boş binalarla gösteriş yapma, bunlar aslında belediyecilik değildir" ifadesini kullandı.

Daha sonra gündemlere geçildi. Gündemin birinci maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda CHP'den Okay Songün, Ulaş Toros ve Uğur Büyükkantarcı, AK Parti Grubundan ise Yalçın Limoncu ve Serkan Çelik Denetim Komisyonu üyesi oldu.

Gündemin ikinci maddesinde Belediye Meclis Üyesi Tolga Tiğrek'in Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların hibe programlarına başvuru sahibi veya proje ortağı olacağı projelerde Belediye adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere temsil ve ilzama Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise Seyhan Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediyesi arasında kardeş şehir işbirliği protokolünün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi. - ADANA

Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği
Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği
Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği
Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği
Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği
Seyhan Belediye Meclisinde ihanet gerginliği

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Çelik, Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyhan Belediye Meclisinde 'ihanet' gerginliği - Son Dakika


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