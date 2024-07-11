Seyhan Belediyesi 'Atma' Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Seyhan Belediyesi 'Atma' Kampanyası Başlattı

Seyhan Belediyesi \'Atma\' Kampanyası Başlattı

Seyhan Belediyesi, daha temiz bir Seyhan için 'atma' kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Oya Tekin, tüm Seyhanlıların kampanyaya destek vermesini ve çöpleri yerlere atmamalarını istedi.

11.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:14
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Seyhan Belediyesi daha temiz bir Seyhan'a kavuşmak için "atma" kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Oya Tekin, tüm Seyhanlıların kampanyaya destek verip hep birlikte 'atma" denilmesi gerektiğini söyledi.

Sokakları temiz tutmak için canla başla büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "İçtiğimiz su şişelerinin akşamları dostça yapılan sohbetlerde yerlere atılan çekirdek kabuklarının, izmaritlerin yerlere ait olmadığını hepimiz biliyoruz. Unutmayalım ki, kullanılmış ürünler birer atık değiller. Onlar geri dönüşüm olarak çevre, ekonomi ve toplumsal kalkınmaya büyük bir katkı ve kaynaktır. Çevreyi korumak sadece belediyemizin değil tüm Seyhanlıların görevidir" dedi.

Çöp atanlara dur demeliyiz

Kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulunan Başkan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Seyhan'ımızın temizliği sadece Belediyemizin değil tüm Seyhanlıların sorumluluğudur. Bunun için vatandaşlarımızın da üzerine düşeni yerine getirip gereken desteği vermesini bekliyoruz. Sokaklarımıza çöp atanlara mutlaka dur demeliyiz. İnanıyorum ki, benim Seyhanlım çevreyi kirletenlere atma demesini bilir. Bu kampanya hepimizin. Daha güzel, daha temiz bir Seyhan için hep birlikte 'atma' diyeceğiz ki sokaklarımız, çevremiz tertemiz kalsın."

Vatandaşlardan destek

Başkan Tekin'e çevre temizliğine göstermiş olduğu hassasiyet ve başlattığı atma kampanyasından dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise, "Belediye başkanımıza bu anlamlı atma kampanyası mücadelesinde sonuna kadar destek verilmeli" ifadelerini kullandılar. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi 'Atma' Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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