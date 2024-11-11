Seyhan Belediyesi\'nden \'Askıda Yemek\' Uygulamasına Destekçi İş İnsanlarına Teşekkür Plaketi

Yerel

Seyhan Belediyesi'nin hizmete açtığı kent lokantalarında başlatılan "Askıda Yemek" uygulamasına bağışta bulunan iş insanlarına plaket takdim edildi. Askıda Yemek uygulamasıyla hiç ödeme yapamayacak vatandaşlar ile insan onuruna yaraşır şekilde dayanışma gösterdiklerini vurgulayan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Askıda Yemek uygulamamıza destek olarak sosyal politikalarımızın temelini oluşturan dayanışma ve eşitlik anlayışımıza katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bey, Yeşilyurt, Yeşilyuva Mahalleri ve bir gezici olmak üzere Seyhan Belediyesi tarafından hizmete açılan kent lokantaları yurttaşlara ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmaya devam ediyor. 3 çeşit yemeğin 50 liraya satıldığı kent lokantaları, oldukça rağbet görüyor. Aynı zamanda hiç ödeme yapamayacak durumda olan vatandaşlar için de "Askıda Yemek" uygulaması çare oluyor. Geçen hafta Yeşilyurt Kent Lokantası'nın coşkulu açılış töreninde "Askıda Yemek" uygulamasına bağış yapan iş insanları Mehmet İzlemek, Nadir Vurankaya, Ali Refah Keskin, Onur Aktakaş ve Mustafa Göregen'e plaket takdim edildi. Törende sırasında kent lokantasına bağış yapan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katılımcılardan alkış aldı.

"Askıda Yemek" uygulaması

Kent lokantalarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin markası haline geldiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, " Kent yoksulluğunun giderek derinleştiği ülkemizde, sosyal politikalarımızla yoksulluğa çare olmaya çalışıyoruz. Seyhan Kent lokantalarımızda 50 lira karşılığında 3 çeşit yemeği hem ekonomik hem de sağlıklı bir şekilde sunarak vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek götürmelerini sağlıyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin yoksullaştığı bu dönemde, kentimizde yaşayan herkes kent lokantalarımızdaki bu imkandan faydalanabiliyor. "Askıda Yemek" uygulamamızla hiç ödeme yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız ile insan onuruna yaraşır şekilde dayanışma gösteriyoruz" dedi.

Dayanışma gösteren bağışçılara teşekkür

Ekonomik durumu iyi olan vatandaşların kent lokantalarındaki "Askıda Yemek" uygulamasına katkı sağlayarak dayanışma ve eşitlik anlayışına destek olduklarını ifade eden Başkan Tekin, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Kent Lokantamızın açılışında "Askıda Yemek" uygulamamıza destek veren değerli iş insanlarına teşekkür plaketlerini takdim etmiştik. Bu vesileyle dayanışma gösteren Değerli Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı' ya ve değerli iş insanlarına tekrar teşekkür ederken, ekonomik durumu iyi olan herkesi "Askıda Yemek" uygulamamıza destek olmaya çağırıyorum. Elbette asıl çözümün bu yoksulluğun ve yoksunluğun bitirilmesi olduğunu biliyoruz. Bunu da birlik içinde, omuz omuza vererek, dayanışmayla başarabiliriz" diye konuştu. - ADANA