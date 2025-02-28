Seyhan Belediyesi Ramazan'da Kent Lokantalarıyla İftara Hazır - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Ramazan'da Kent Lokantalarıyla İftara Hazır

Seyhan Belediyesi Ramazan\'da Kent Lokantalarıyla İftara Hazır

Seyhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kent lokantalarında iftar servisi sunacak. Belediye, ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara lezzetli ve ekonomik iftar menüsü sunarak destek olmayı amaçlıyor.

28.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:38
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Seyhan Belediyesi Kent Lokantaları, Ramazan ayında hafta içi iftar saatlerinde vatandaşların hizmetinde olacak.

Seyhan Belediyesi, Kent Lokantalarını iftar programına dahil etti. Hafta içi her gün iftar saatlerinde Seyhanlılara hizmet vermeye devam edecek olan kent lokantalarına gelen vatandaşlar güvenli, sağlıklı, lezzetli ve ekonomik iftar menüsünden yararlanacak.

Toplumun içinde bulunduğu ekonomik krizin her geçen gün arttığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Gençlerimiz, kadınlarımız ve emeklilerimiz evlerine yemek götüremeyecek durumda. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan yurttaşlarımıza yardımcı olmak için ilçemiz sınırları içerisinde açtığımız birisi gezici olmak üzere Bey, Yeşilyurt ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan Kent lokantalarımız ramazan ayında iftar saatlerinde hizmete devam edecek" dedi.

Çok kısıtlı bütçeler ile Seyhanlılara hizmet götürmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Başkan Tekin, vatandaşları ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde kent lokantalarımızda bir arada olmaya davet etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi Ramazan'da Kent Lokantalarıyla İftara Hazır - Son Dakika

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