Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı İl Birincisi Oldu

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Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı, Türk Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen Kulüpler Arası İl Birinciliği yarışmalarında dört dalda birinci oldu.

Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Takımı, 20 takımın yer aldığı Kulüpler Arası İl Birinciliği yarışmalarında dört dalda şampiyonluk elde etti. Yarışmayı izleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Güzel oyunlara tanıklık ettik. Yarışmacı tüm takımları canı gönülden kutluyorum. Dört dalda il birincisi olan Seyhan Belediyespor Kulübümüzü de ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Akay'a, halk oyunlarına katkılarından dolayı Ulusal Hakem Ebru Aksu tarafından teşekkür plaketi verildi.