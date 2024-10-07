Seyhan\'da Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti Çözüm Bekliyor

Yerel

Seyhan ilçesinde 2019 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından değerlendirmesi yapılan Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda evleri bulunan vatandaşlar proje nedeniyle mağdur olduklarını belirterek çözüm için Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kapısını çaldı. Başkan Tekin, Barbaros ve Mıdık mahallelerindeki vatandaşların mağdur olduklarını düşündüğünü belirterek, "Belediye olarak attığımız her adımda Seyhanlının yararını düşünerek hareket ediyoruz. Bu konuyu da detaylı inceleyerek mahalle toplantısında bilgilendirme yapacağız" dedi.

Seyhan Belediyesi'nin önceki dönem belediye yönetimi tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesi sonucu Seyhan Nehri kıyısındaki Barbaros ve Mıdık mahallelerinde evleri bulunan bazı vatandaşlar, konutlarının piyasa değerinin çok altında bir fiyatla kamulaştırıldığını belirterek mağdur oldukları iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı. Çözüm için ise Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kapısını çalan ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için beklediklerini dile getiren mahalle sakinleri, çözüm bekliyor.

"Seyhanlının problemlerini çözmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Başkan Tekin'in talimatıyla bir süredir sorunun çözümü için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini bildiren Seyhan Belediyesi yetkilileri, yapılan görüşmelerin ardından vatandaşlara, konunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Oya Tekin de, "2019'da o dönem Seyhan Belediyesi yönetimi tarafından fiyat değerlendirmesi yapılmış bir kentsel dönüşüm projesi. Bu projeden dolayı Barbaros ve Mıdık mahallesinde yaşayan bazı yurttaşlarımız mağdur olduklarını belirtiyor. Biz belediye olarak attığımız her adımda Seyhanlının yararını düşünerek hareket ediyoruz. Bu konuyu da detaylı inceleyerek ardından mahalle toplantısında bilgilendirme yapacağız. Seyhanlının problemlerini çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ADANA