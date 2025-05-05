Seyir Halindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Seyir Halindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü

Geniş Video İzle

Denizli'de seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

05.05.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, otomobil hurdaya döndü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alan alevler, kısa sürede aracın tamamını kapladı. Yangın büyümeden otomobilden çıkmayı başaran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Otomobil, İtfaiye, Denizli, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyir Halindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:15:45. #7.12#
SON DAKİKA: Seyir Halindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.