Seyir halindeki tırın açılan dorsesi köprüye çarptı - Son Dakika

58 yaşındaki A.C'nin yönetimindeki TIR'ın seyir halindeyken dorse kilidi açıldı. Yükselen dorse, köprüye çarptı. Kazada, dorsesi köprüye sıkışan tırın şoförü hafif yaralandı. Kazanın ardından sıkışan dorsen vinç ile alındı. Bölgenin güvenliğini sağlayan Jandarma ekipleri kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Kaza sırasında şans eseri araç geçmemesi, facianın önüne geçti. - BALIKESİR

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