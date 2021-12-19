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Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

19.12.2021 16:32

Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı hizmete girdiği günden beri yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

DENİZLİ - Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı hizmete girdiği günden beri yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Ülkemizi ve Denizli'yi etkisi altına alan kar yağışı 800 rakımlı Seyir Tepesi'nde de etkili oldu. Kar yağışının olduğu dakikalarda Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'ndan Denizli manzarası görülmeye değerdi. Her yaştan vatandaşın kendi ilgi alanına göre yerleri barındıran Seyir Tepesi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem görüntüsüyle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'ndan karlı Denizli manzarası da bir başka güzel. Dev Denizli Horoz'u ve şehir manzarası Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öte yandan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı vatandaşları bekliyor. Güvenlik nedeniyle özel araçla girişin izin verilmediği Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na ulaşım ücretsiz servislerle sağlanacak. Kır kahvesi ve Seyr-Et Restoran ile birlikte tüm birimleriyle Seyir Tepesi hafta sonu 09.00-20.00, hafta içi de 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı
Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı
Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı
Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

Pamukkale, Denizli, Türkiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyir Tepesi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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