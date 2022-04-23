Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23.04.2022 14:34
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Seyitgazi Cumhuriyet Meydanındaki tören; Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Uğur Tepe, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl kutlama programı çerçevesinde; Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri Kaymakam Baytak'ı makamında ziyaret ettiler. Seyitgazi Kaymakamı Baytak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makam koltuğunu sırayla öğrencilere devretti. Öğrencilerle günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir sohbet yapan Kaymakam Baytak, ziyarete gelen öğrencilere hediyeler takdim ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra kutlama alanına geçildi burada Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Uğur Tepe katılanların bayramını kutladılar. Öğrenciler katılanlara çeşitli gösteriler sundular. Kırka'dada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlandı. Öğrenciler katılanlara çeşitli gösteriler sundular. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

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Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyitgazi'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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