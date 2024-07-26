Yerel

Seyitgazi ilçesinde sel felaketi

Yazın ortasında 45 dakika süren sağanak yağış sele dönüştü

Meydana gelen sel afeti maddi hasarlar oluşturdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucunda vatandaşların evini su basarken, köylerde maddi hasarlar oluştu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere dün kent genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Meydana gelen yağışlar sonucunda Seyitgazi ilçesinin Sarayören ve Cevizli köylerinde sel meydana geldi. Sarayören köyünde 12.30, Cevizli'de ise 22.20 saatlerinde aniden bastıran yağışlar nedeniyle kısa sürede oluşan sel bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baskınlar halinde gelen sel sebebiyle köy halkının evini su bastı. Selden dolayı bahçeler ve ekinler zarar görürken, çiftçilerin evlerinde sakladıkları buğday ve arpa gibi malzemeleri ıslandı. Cevizli köyündeki sel, belediyeye ait olan greyder ile engellenmeye çalışıldı. Yaklaşık 15 gün önce de aynı durumu yaşadıklarını belirten Seyitgazi sakinleri, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.

"Yaklaşık 45 dakika süren yağış Cevizli halkına zor anlar yaşattı"

Seyitgazi ilçesi Cevizli Köyü Muhtarı Hasan Çakır, "Yaklaşık 1 hafta önce mahallemizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı evlere sel girmişti. Dolayısıyla vatandaşın yaklaşık 100 ton buğdayı zarar görmüştü. Yine dün akşam saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 45 dakika süren yağış Cevizli halkına zor anlar yaşattı. Bu konu ile ilgili olarak DSİ'nin mahalleye taşkın kanalı yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Sel baskınları meydana geldi ve evlerin içini su bastı"

Cevizli sakinlerinden İsmail Çavdar ise, "Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Köy içinde bayağı bir su oldu. Sel baskınları meydana geldi ve evlerin içini su bastı. Gece saat 01.00'a kadar sel aktı. Evlerin ne durumda olduğunu şu an bilmiyorum. Balyalar, arpalar ve buğdaylar ıslandı. Bayağı bir sıkıntı yaşandı. Yağış aniden bastırdı, beklemiyorduk. 15 gün önce de aynı şekilde oldu. O zaman biraz da dolu vardı ama bu sefer uzun yağdı ve dolu olmadığı için sele dönüştü. Köyün içi dere yatağı olduğundan kötü oldu. Köy asfaltında düzlem yok. Yukarıdan konmadığı için ani bir baskın geldi" diye belirtti.