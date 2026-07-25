Seyyar Satıcı Mustafa\'nın Polis Şapkası İlgi Çekiyor

Burhaniye ilçesinde, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Şen, ilgi odağı haline geldi. Başında polis şapkası taşıyan 30 yaşındaki Şen, şapkayı polis ağabeylerinin verdiğini söyledi.

Burhaniye de gofret ve çikolata satarak geçimini sağlayan Mustafa Şen, sempatik hareketleri ve giydiği polis şapkası ile ilgi odağı oldu. Polisliği sevdiğini kaydeden Şen, "Polis ağabeyler beni seviyorlar. Şapkayı da onlar verdi" dedi. Mustafa'yı herkesin sevdiğini kaydeden Ahmet Dinç de, "Mustafa seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Sevimli bir genç. Polis şapkası ile selam vermeyi de ihmal etmiyor" diye konuştu.