Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı - Son Dakika

Türk-İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. yılında Bursa'da okunan mevlid-i şerifle anıldı.

Türk-İslam ülküsünün öncü isimlerinden biri olarak bilinen, büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. sene-i devriyesinde Bursa'da anıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulucami'de buluştu. Okunan mevlid-i şerifle Arvasi anıldı. Bursa Ülkü Ocakları ve TÜRKAV Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği mevlit cemiyetinde Seyyid Ahmet Arvasi dualarla yad edildi. Yatsı namazından sonra okunan mevlidi yaşlılar kadar gençler de büyük bir huşuyla dinledi. Cemaat, merhum Arvasi için dua etti. - BURSA