Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldı

13.07.2022 12:55

Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldıGİRESUN Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli...

Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldı

GİRESUN Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli Giresun'un Alucra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İlçenin Fevzi Çakmak köyünde, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Derneği, Köy Muhtarlığı ve Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli İlim Kültür ve Hizmet Derneği tarafından gerçekleştirilen anma etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra il ve il dışından gelenlerle yöre halkı katıldı.

Anma programında emekli Kurmay Albay Adem Darama ve Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba ve Beyoğlu Belediyesinin Haydar Ali Yıldız tarafından birere konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından ise, etkinliğe katılanlar topluca İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın Fevzi Çakmak köyünde kesme taştan yapılmış sekiz köşeli türbesi ziyaret edilerek dualar okundu. Etkinlikte Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları da katılımcılara dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Konya'da bayramlaşma programı yapıldı Konya'da bayramlaşma programı yapıldı
Kaynak: İHA

Türkmenistan, Ahmet Yesevi, Çağırgan, mevlana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 13:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement