Sezgin Tanrıkulu Batman'da, 20 milyar TL'nin şu anda yok olduğunu söyledi - Son Dakika
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Sezgin Tanrıkulu Batman'da, 20 milyar TL'nin şu anda yok olduğunu söyledi

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Sezgin Tanrıkulu Batman\'da, 20 milyar TL\'nin şu anda yok olduğunu söyledi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Batman'da seçim sürecine dikkat çekerek hızla örgütlenip sahaya inilmesi gerektiğini söyledi. Tanrıkulu, fon soruşturmasında 20 milyar TL'nin bir yıl içinde yoksul yurttaşlardan toplandığını ve şu anda yok olduğunu belirtti.

(BATMAN) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önlerinde seçim süreci bulunduğunu belirterek, "Hem bölgede hem Türkiye'de hızla örgütlenip sahaya inmemiz ve toplumla buluşmamız lazım" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, partisinin Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Tanrıkulu, burada yaptığı açıklamada, örgütlenme çalışmaları, seçim süreci ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saha çalışmaları kapsamında Batman'da bulunduklarını söyleyen Tanrıkulu, İl Başkanlığı binasının açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezgin Tanrıkulu, "Önümüzde kolay olmayan, zor bir süreç var ama birlikte başaracağız. Bundan herkes de emin olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin önünde bir seçim süreci bulunduğunu belirten Tanrıkulu, "Uzun bir süre değil. O nedenle hem bölgede hem Türkiye'de hızla örgütlenip, sahaya inmemiz ve toplumla buluşmamız lazım. Önümüzde zor bir süreç var ama birlikte başaracağız" dedi.

Partiye Türkiye genelinde büyük bir ilgi bulunduğunu, yeni bir anlayışla kurdukları bu partiyle iktidarı değiştireceklerine inandıklarını dile getiren Tanrıkulu, bugün ve yarın Batman'da temaslarda bulunacağını, partinin aldığı kararla da 81 ilde olduklarını söyledi.

"20 MİLYAR TL ŞU ANDA YOK"

Sezgin Tanrıkulu, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin de "Borsa denilen yerde ne büyük manipülasyonların yapıldığını, ne büyük suçların işlendiğini hep beraber görüyoruz. Bakın, 20 milyar TL bir yıl içerisinde, en yoksul yurttaşlarımızdan toplandı ve şu anda yok. Bunlar herkesin gözü içine baka baka yapıldı" dedi.

Kaynak: ANKA
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