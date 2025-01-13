SGK'dan Belediyelere Gayrimenkul Devirleri Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

SGK'dan Belediyelere Gayrimenkul Devirleri Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddialarına yanıt vererek, gayrimenkul devirlerinin kanunlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve üzerlerinde haciz, ipotek olmayan taşınmazların kabul edildiğini açıkladı.

13.01.2025 19:46
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddialarına ilişkin, "SGK, keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir" açıklamasını yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "SGK, keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. Bu doğrultuda SGK'nın üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir. Bu konu, kamu yararı gözetmek adına büyük bir hassasiyetle uygulanmaktadır. SGK'nın uygulamalarında herhangi bir ayrımcılık veya keyfi işlem yapmadığını açıkça ortaya koymak adına ifade etmek isteriz ki bugüne kadar, SGK'ya birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden bin 200'den fazla gayrimenkul devri gerçekleştirilmiştir ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmamaktadır. Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ya devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SGK'dan Belediyelere Gayrimenkul Devirleri Açıklaması - Son Dakika

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