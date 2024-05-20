SGK Düzce İl Müdürü: Kayıt dışı istihdamın önlenmesi önemli bir adım

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DÜZCE(İHA) – SGK Düzce İl Necmi Köroğlu, "Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçirilmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan biri de kayıt dışı istihdamın önlenmesi" dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan SGK Müdürü Necmi Köroğlu, "Amacımız toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak. Sosyal güvenlik bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. Kurumumuz tarafından yürütülen sistem sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsamaktadır. Ülke olarak ne kadar güçlü olduğumuzu pandemi döneminde tüm dünyaya gösterdik. Sağlam temeller üzerine kurulan Genel Sağlık Sigortası sistemimiz tüm dünyaya örnek oldu. Genel Sağlık Sigortası sistemi ile 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası yüzde 99,3'e çıktı. Kayıt dışı istihdam ile mücadele ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçirilmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan biri de kayıt dışı istihdamın önlenmesi. Cezanın yerini teşvik, denetimin yerini rehberlik aldı. Bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik" diye konuştu. - DÜZCE