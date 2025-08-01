Mardin'in Midyat ilçesinde bir sürücü, minibüsün tekerlerini aşırıcı sıcaktan korumak için kartonla kapattı.
Kentte, sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bir minibüsün sürücüsü, araç tekerlerinin sıcak hava nedeniyle basıncı düşmemesi için kartonla kapattığı görüldü. - MARDİN
Son Dakika › Yerel › Sıcak Hava Minibüs Tekerleklerini Kartonla Kapatıyor - Son Dakika
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