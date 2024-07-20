Sıcak Havalarda Araç İçinde Yanıcı Malzemeler Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Araç İçinde Yanıcı Malzemeler Tehlike Saçıyor

Sıcak Havalarda Araç İçinde Yanıcı Malzemeler Tehlike Saçıyor

Uzmanlar, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde araç içinde unutulan yanıcı özelliği taşıyan malzemelerin tehlike saçtığını belirtiyor. Araç içinde unutulan çakmak, powerbank, parfüm ve pil gibi ürünlerin patlama sonrası büyük yangınlara neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Araçlarda bulunan yanıcı ve parlayıcı maddelerin sıcak havalarda dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanırken, ayrıca araçların yıllık bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi.

20.07.2024 11:58
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Sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde araç içinde unutulan yanıcı özelliği taşıyan malzemelerin tehlike saçtığını belirten uzmanlar, sıcaklığa maruz kalan bazı ürünlerin patlama sonrası araçlarda büyük yangın çıkarabileceği tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlardan araçlar içinde uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı derece ısının araçların içerisinde unutulan veya konulan yanıcı özelliği taşıyan ürünler tehlike saçıyor.

Erzincan'da çıkan araç yangınlarının istatistiklerine bakıldığında bu yangınların çıkış sebeplerinden bazılarının, araç içerisinde unutulan çakmak, powerbank, parfüm ve pil gibi yangına neden olabilecek ürünler olarak belirlendi.

"Araçta bırakılan eşyalar yangına neden olabilmektedir"

Yangınların özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı maddelerden çıktığını aktaran uzmanlar, "Araçta bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan yangınlar özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı ve ateş yakmak maksadıyla kullanılan eşyalardan çıkmaktadır. Bunlar arasında çakmaklar, çakmak gazı, dolum tüpü, her türlü basınçlı deodorant kutusu ve alkollü parfümeri ürünler. Araçta şarja bırakılan piller, bataryalar, powerbank veya cep telefonu içindeki bataryalar ayrıca nadiren de olsa, mercek etkisi yapan gözlük camları, alkollü kolonya gibi her türlü yanıcı ve parlayıcı sıvılar gibi yine her türlü patlayıcı maddeler bulunmaktadır. Bunun yanında araçlarını yıl içerisinde yaptırılmadığında gazlı ve benzinli arabalardaki geçişlerde kullanılan hortumların zaman içerisinde yıpranması ve gaz kaçırmasıyla birlikte olabilen yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yanıcı ve parlayıcı ürünler sıcak havalarda araçta bırakılmaması gerekiyor. Özellikle bu son günlerdeki sıcaklarda araç içerisindeki sıcaklığın artmasıyla bu olumsuzlukların yaşanabileceğini göz ardı etmeden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Lütfen araçlarımızda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı malzemeleri bulundurmayalım, bırakmayalım, bunları unutmayalım. Dolayısıyla kendi güvenliğimiz açısından bu hususlara dikkat edelim diye burada bizim bir tavsiyemiz olacaktır. Bunun haricinde araçlarımızın da yıllık bakımlarını ihmal etmeyelim. Kusursuzca yaptıralım kesinlikle" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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