Unutkanlığınız aracınıza mal olmasın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat; sıcak havalarda araçların içerisinde çakmak, şarj cihazı ve deodorant gibi malzemelerin bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Sıcak havalarda araç camları mercek görevi yaptığından çakmak, deodorant ve taşınabilir şarj cihazları çok büyük yangın risklerine sebebiyet veriyor" dedi.

Araçlarda bırakılan bazı malzemelerin yangın risklerine sebebiyet verdiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, "Havaların ısınmasıyla birlikte araçlarımızda bulunan camlar mercek görevi yapıyor. Aracımızın içerisine bırakılan çakmak, deodorant ve taşınabilir şarj cihazları çok büyük yangın risklerine sebebiyet veriyor. Bunları araçların içerisinde bırakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız ihbarlara bakıldığında da araç içerisinde alışveriş merkezine gittiğinde, marketten alışveriş yapacağı zaman küçük çocukları ve evcil hayvanları araç içerisinde bırakıyorlar. Havasız kaldıklarından dolayı çok büyük sorunlar yaşanıyor. Son dönemde bu vakalara çok rastlıyoruz" dedi.

Bağdat, sıcak havalarda yılanlarla ilgili de şikayetlerin arttığını ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyleyerek, "Yılanlar da kış uykusundan uyanıp o kaybettikleri enerjiyi toplamak için avlanma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Ondan dolayı evlerimize geliyorlar ama korkacak bir şey yok. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Böyle karşılaştıkları olaylar olduğunda 112 Çağrı Merkezi'nden ulaşarak açık adreslerini verirlerse biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bazı vatandaşlarımız yılandan korkmuyor, müdahale edebilir. Kayseri'mizde yapılan araştırmalarda çok zehirli yılanların olmadığı tespit edilmiş durumda. O yüzden vatandaşlarımız da müdahale edebilir ama teknik ve bilgili ekibe haber verirlerse kendi sağlıkları açısından daha uygun olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ