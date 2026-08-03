Sıcaklarda Dikenli İncirle Serinleme Yöntemi - Son Dakika
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Sıcaklarda Dikenli İncirle Serinleme Yöntemi

Sıcaklarda Dikenli İncirle Serinleme Yöntemi
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Adana'da vatandaşlar, serinlemek için seyyar tezgahlarda buzla soğutulan dikenli incir tüketiyor.

Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinliyor.

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, halk arasında 'Hint inciri' ve 'Frenk inciri' isimleriyle de biliniyor. Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği ve sindirime katkı sağladığı belirtilen meyve, serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Adana'da yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan dikenli incir, tezgahlardaki yerini aldı. Sıcak havalarda serinletici özelliğiyle yoğun ilgi gören meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle vatandaşlardan talep görüyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenen dikenli incir, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak tanesi 25 TL'den satılıyor.

"Dikeni benim, balı müşterilerimin"

Uzun süredir dikenli incir satışı yaptığını söyleyen Mesut Yılmaz, "Yılda bir defa çıkıyor, 1-2 ay süre içerisinde tükeniyor. Faydalarını soracak olursanız çok faydalı, kolon kanserine kadar iyi geldiği söyleniyor. Vitamin veriyor; böbreğe, kalbe çok iyi geldiği söyleniyor. Enerji veriyor insana. Adana'mız sıcak olduğundan dolayı serinlemek isteyen incir yiyerek serinliyor, hem de vitamin alıyor. Gençleştirir, güzelleştirir, zayıflatır. Vitamin burada. Dikeni benim, balı müşterilerimin. Şifa olsun" dedi.

"Günde üç kere, dört kere yemeden bırakmam"

Müşterilerden İsmail Bucak, "Çok güzeldi, bu yaz sıcaklığında en iyi yiyeceğin bu olması lazım. Normalde Mersin'de oturuyorum. Adana'ya her yaz geliyoruz. Çok güzeldi ve her geldiğim zaman yiyorum. Günde üç kere, dört kere yemeden bırakmam. İlk defa buraya gelen insanlar tadına bakmalı" ifadelerini kullandı.

Halil Kısacık ise dikenli incirin tadının mükemmel olduğunu ifade ederek, herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaklarda Dikenli İncirle Serinleme Yöntemi - Son Dakika

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