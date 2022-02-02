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Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar - Son Dakika

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

02.02.2022 14:51
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Eskişehir'de geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların yaklaşık 20 derece birden yükselmesi sonrası vatandaşlar sokağa akın etti.

Eskişehir'de geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların yaklaşık 20 derece birden yükselmesi sonrası vatandaşlar sokağa akın etti.

Son haftalarda dondurucu soğuklarla mücadele eden Eskişehir'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta merkez ilçelerde hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşerken, bugün 7 dereceyi gördü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre şehir merkezinde havanın aralıklı yağmurlu olması bekleniyor.

Yumuşayan havayı fırsat bilen Eskişehirliler de soluğu çarşıda aldı. Vatandaşlar, havalar çok soğukken çıkamadıkları günlerin acısını bugün çıkardı. Taşbaşı bölgesi ve İki Eylül Caddesi'nde yaşanan insan yoğunluğu dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar - Son Dakika
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