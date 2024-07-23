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Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar bunalttı

DENİZLİ - Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklardan bunalan vatandaşlar, parklara akın etti. Rahat nefes alabilmek için kendilerini ağaçların gölgesine atan vatandaşlar, hem serinliyor hem de günün yorgunluğunu atıyor.

Denizli'de son günlerde artan sıcak hava nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar, serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklarda piknik yaparak, sıcak havadan uzaklaşan vatandaşlar, doğanın tadını çıkardılar. Parklarda bulunan gölgelik alanlar, sıcak havada serinlemek isteyenler için ideal birer mekan haline geldi. Vatandaşlar, getirdikleri yiyecek ve içeceklerle parklarda piknik yaparak hem dinleniyor hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçiriyor.

"Giydiğimiz kıyafet terden bembeyaz oluyor"

Son zamanlarda havaların sıcaklığından bunaldığını belirten Muhsin Güdücü, "İşyerine gidiyoruz, ortam çok sıcak oluyor. Ben mermerde çalışıyorum, arazilerden mermer geliyor ve geldiğinde çok sıcak oluyor. Havanın sıcaklığı bizim işi de etkiliyor. Havanın sıcaklığından mermeri bile dokunamıyoruz. Giydiğimiz iş elbisesi bile terden bembeyaz oluyor. Eve geldiğimizde ise yine ayrı dert. Sıcaktan uyunmuyor. Denizli'nin sıcakları çekilmiyor. Evde aynı iş yerinde aynı bizde parka çıkıyoruz ama parkta bile aynı. Park bile çok sıcak, havasız. Şuan parktayız ama park bile esmiyor. Kaynamış toprak gibi" dedi.

"30 yıldır Denizli'de yaşıyorum, ben böyle sıcaklık görmedim"

30 yıldır Denizli'de yaşadığını ve böyle sıcaklık görmediğini belirten Muhsin Güdücü, "30 yıldır Denizli'de yaşıyorum ama bu sene çok sıcak çok farklı. Bu yaz sezonu çok sıcak geçiyor. Bundan sonraki senelere artık Allah Kerim diyelim" dedi.

"Çocuklarımızda sıcaktan bunalıyor, bizde onları parklara getiriyoruz"

Havaların sıcaklığından ötürü evde duramayan Gülsüm Tanrıkulu ise "Sıcaklardan dolayı biz buralara kaçıp kaçıp geliyoruz. Evde de durulmuyor. Ben aşçıyım fabrikada bile sıcaktan yemek yapamıyoruz. Sıcaktan parklara kaçıyoruz. Arkadaşlarla şimdi pikniğe geldik. Çocuklarımızda sıcaktan bunalıyor onlar da parkta oyun oynuyor. Geçen seneye göre bu sene daha sıcak geldi. 2012 yılından beri Denizli'de yaşıyorum ama böyle sıcak görmedim aşırı sıcak. Sıcaklardan duramayınca böyle park köşelerine kendimizi atıyoruz. Yapacak bir şey yok. İnşallah havalar serinler" ifadelerini kullandı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının önümüzdeki hafa içi boyunca da etkisini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.