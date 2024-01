Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı

MUĞLA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla'ya yapılan şiddetli yağış sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası vatandaşlar evlerine su basmaması için çaba harcıyor. Her yağmur sonrasında bölgede oluşan su taşkınlarından mağdur olduklarını belirten vatandaşlar yetkililerin tedbir almasını istedi.

Her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getiren Yeniköy mahalle sakinlerinden Cevat Çamoğlu, "Biz her yağmurda bu şekilde çile çekiyoruz. Biz kendi imkanlarımız ile burayı kurtarmaya çalışıyoruz çok mağdur durumdayız. Her yağmur bizim burası bu şekilde oluyor. Biz kapıları açıp eve girmesini önlüyoruz. Her yağmur sonrasında ekmek almaya bile gidemiyoruz" dedi.