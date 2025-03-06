Şifalı Suya Yoğun İlgi

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Şifalı olduğu iddia edilen suya ilgi

Bidon bidon dolduruyorlar

BOLU - Böbrek taşı, safra kesesi gibi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar Bolu'daki çeşme suyundan şifa bulmak için kilometrelerce yol geliyor. Köy sakinlerinden İsmail Aksöz, " Aydın'dan bile su doldurmaya geleni gördüm. 'Şifasını buluyoruz' diyorlar" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyü Sarıcalar mevkiinde bulunan çeşme, böbrek ve safra kesesi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Yıllardır akan çeşme, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılacak daha kullanışlı hale getirildi. Çevre halkı, kışın soğuk günlerinde bile donmadan akmaya devam eden çeşmenin suyunun şifa olduğunu iddia etti. Su bidonlarına litrelerce su dolduran vatandaşlar, şifalı olduğu iddia edilen suyu evlerine götürüyor.

"Aydın'dan bile gelen var"

Fındıcak köyü vatandaşı İsmail Aksöz, "Aydın'dan bile su doldurmaya geleni gördüm. 'Şifasını buluyoruz' diyorlar. Böbrek taşı, safra kesesi gibi hastalıklara faydalı olduğu söyleniyor. Suya da tahliller yapıldı. İyi olduğu tespit edildi. Gelen vatandaş şifa buluyor. Dua eden çok. Tarla sahibi de buraya hayrat yaptırdı. Allah razı olsun" dedi.