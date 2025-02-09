Sigara Farkındalık Tatbikatı - Son Dakika
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Sigara Farkındalık Tatbikatı

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Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigaranın zararlarına dikkat çekmek için tatbikat yapıldı.

09.02.2025 18:05
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Sigaranın ölümcül etkilerine böyle dikkat çektiler

SAKARYA - Sakarya'da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında dikkat çeken bir tatbikat gerçekleştirildi. Kentin işlek noktasına yerleştirilen cansız mankenin sigaraya bağlı kalp krizi geçirdiği senaryo üzerinden sağlık ekipleri müdahale gerçekleştirdi. Tatbikat, vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, kentin işlek bir noktasına cansız manken yerleştirildi, sağlık ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tatbikat sırasında "Sigaraya bağlı ani kalp krizi sebebiyle ölüm" yazılı pankart açıldı. Senaryoya göre, kalp krizi geçiren cansız mankene sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinden geçen vatandaşlar tatbikatı dikkatle izlerken, yapılan müdahale gerçeği aratmayan anlara sahne oldu.

"Kadınlarda sigara kullanım oranı erkeklere göre son zamanlarda 3 kat daha fazla arttı"

Tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Yusuf Genç, sigaranın insan sağlığına olan zararlarına değindi. Genç, "Dünya üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her gün 19 bin insan sigaraya bağımlı olarak ölmektedir. Türkiye'de sigara kullanım oranı 19 milyon civarındadır. Son zamanlarda yaptığımız araştırmalarımız erkeklerde sigara kullanım oranı yüzde 63 iken kadınlarda ise sigara kullanım oranı yüzde 45 seviyesindedir. Elimizdeki verilere göre, kadınlarda sigara kullanım oranı erkeklere göre son zamanlarda 3 kat daha fazla artmaktadır. Bağımlı olmak bir manada bir problemin başlangıcı, başka bir anlamda ise yeni problemlerin üreticisi durumundadır. Sigara bugün zararlı değil gibi zannedilen, mekruh olarak kabul edilen ve erişimi çok hızlı olması dolayısıyla maalesef kullanımı gençlerimizde çok alt yaş seviyesine kadar inmiştir. Açıklamak gerekirse bir sigaranın içerisinde 400'den fazla zararlı madde olduğunu görüyoruz. Sigara kullanımı bireyin kendisine, ailesine, sosyal çevresine ve cebine oldukça fazla zararı dokunan ve bağımlılık özelliği taşıyan bir maddedir" dedi.

"Bugün sigarayı bırakma günü"

Vatandaşlara, özellikle de gençlere sigarayı bırakmalarını ve asla başlamamaları uyarısında bulunan Sakarya Narkotik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Fethi Sayar ise "Bu anlamlı günde bu etkinliği yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün sigarayı bırakma günü. Geçlerimiz bizim her şeyimizdir. Ben Narkotik Şube Müdürü olarak gençlerden şunu istiyorum. Kesinlikle bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları lazım. Bugün bu etkinliği yapma sürecinde bugün karşımızda olan arkadaşlarımız belki nefes darlığından, akciğer kanserinden veya solunum yetmezliğinden ölmüş olabilirdi. Bunlar bizim için çok önemli konular" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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