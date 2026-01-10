Siirt Belediyesi'nden çölyak ve fenilkeonüri hastalarına gıda desteği - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

10.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:12
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla, Siirt Belediyesi, özel beslenme gereksinimi olan çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. 176 hastaya özel gıda paketleri ulaştırılırken, sosyal destek programlarının artırılması hedefleniyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda, sosyal belediyecilik anlayışıyla özel beslenme gereksinimi bulunan vatandaşlara yönelik desteklerini kararlılıkla sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik özel gıda yardımları düzenli ve planlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Program çerçevesinde; 165 çölyak hastası ile 11 fenilketonüri hastası olmak üzere toplam 176 vatandaşımıza özel içerikli gıda paketleri teslim edildi. Glutensiz ve hastalığa uygun ürünlerden oluşan koliler, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıldı.

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporu ve ikametgah belgeleriyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor. Başvuruları uygun görülen aileler, özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda desteklerinden düzenli olarak yararlandırılıyor.

Siirt Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen bu tür sosyal destek programlarını artırarak sürdürmeyi; özellikle dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Kemal Kızılkaya, Fenilketonüri, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

