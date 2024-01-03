Siirt Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Polisi Anne Projesi ile Bilinçlendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü iş birliğiyle ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde; madde bağımlılığı, aile içi şiddet, siber suçlar ve terör konularında Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür Evi ve Kadın Yaşam Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlere yönelik bilgilendirme sunumları düzenlendi. Bu etkinlikle, toplumda bu konulara dair farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amaçlandı.

Katılımcılara, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinç kazandırmak ve tehlikeler konusunda önlem almalarına yardımcı olmak adına detaylı bilgiler sunuldu. Bu eğitimler, toplumun genel güvenliğine katkı sağlamak ve bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla düzenlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, bu tür etkinlikleri düzenleyerek toplumun bilinç düzeyini artırmaya devam edeceğini ve güvenli bir toplum oluşturmak adına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Bu tür projelerin, toplumun her kesimine ulaşarak sorunlara karşı ortak bir bilinç oluşturmayı hedeflemekte olduğu kaydedildi. - SİİRT