Siirt İl Jandarma Komutanlığına Tuğgeneral Uğur Özmen atandı

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Siirt İl Jandarma Komutanlığına İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt İl Jandarma Komutanı olarak atandı. - SİİRT