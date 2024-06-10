Siirt İl Özel İdaresi Muhtarlara ve İl Genel Meclis Üyelerine Banka Promosyonu Verecek

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Siirt İl Özel İdaresi köy, mahalle muhtarları ve İl Genel Meclis üyelerine yönelik banka promosyon ihalesini gerçekleştirdi.

Siirt İl Özel İdaresinde yapılan açık arttırma usulü ihalesi sayesinde Siirt'te ilk defa muhtarlara ve İl Genel Meclis üyelerine promosyon verileceği belirtildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzulllah Canpolat'ın başkanlığında yapılan banka promosyon ihalesine dört bankanın katıldığı öğrenildi.

Siirt'te ilk kez köy, mahalle muhtarları ve İl Genel Meclis üyelerine banka promosyonu bağlandığını belirten ve kişi başı 20 bin TL promosyon ödeneceğini açıklayan Canpolat, "Yapılan anlaşma sayesinde kişi başı 20 bin TL banka promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda muhtarlar ve İl Genel Meclis üyelerimiz ilk maaşlarını 15.07.2024 tarihinde başlayacaklardır. Bir hafta sonra da promosyon ödemesi yapılacaktır" dedi. - SİİRT