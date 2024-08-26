Siirt'in Kurtalan ilçesinde yetişen Cefan Kavunu Türkiye'ye gönderiliyor - Son Dakika
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yetişen Cefan Kavunu Türkiye'ye gönderiliyor

Siirt\'in Kurtalan ilçesinde yetişen Cefan Kavunu Türkiye\'ye gönderiliyor

Kendine özgü lezzeti olan Cefan Kavunu, Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süslüyor. Yetiştiği bölgeye has tat ve kokusuyla diğer türlerinden ayrılan kavun Siirt'te yaz aylarında çok sık tüketiliyor.

26.08.2024 14:04
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yetişen Cefan Kavunu, kendine has tadı ve kokusuyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kendine özgü lezzeti olan Cefan Kavunu, Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süslüyor. Yetiştiği bölgeye has tat ve kokusuyla diğer türlerinden ayrılan kavun Siirt'te yaz aylarında çok sık tüketiliyor. Tezgahtar Yusuf Can, "Siirt Kurtaran içerisinde Cefan köyünden geliyor. Her sene bu vakitte çıkıyor. Limonu bir tadı var. Siirt'te yetişiyor. İstanbul, Mersin, Ankara, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Genellikle 10 kilo alıyorlar. Şehir dışına gidenler ise 50 - 100 kilo alıyor" dedi.

Beğenerek yediğini belirten Sefa Mendi "Az önce Cafen Kavunu aldım çok güzeldi. Tadına doyum olmuyor. Herkese tavsiye ederim. Böyle kavunu her memlekette bulamazsınız. Kimseye nasip olmaz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'in Kurtalan ilçesinde yetişen Cefan Kavunu Türkiye'ye gönderiliyor - Son Dakika

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