Siirt Şehitliği'nde 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Siirt Şehitliği'nde 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Siirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Garnizon Şehitliği ziyareti ile başladı. Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlen etkinlik, şehitlerin anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını belirtti ve şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etti.

15.07.2024 23:19
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Siirt Şehitliği'nde 15 Temmuz anma programı düzenlendi

SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Garnizon Şehitliği ziyareti ile başladı.

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlen etkinlik, şehitlerin anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Şehitler için okunan Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şakir Şipal, şehitler için dua okudu. Daha sonra Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Dr. Kemal Kızılkaya 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Aziz şehitlerimiz; aziz milletimiz, bundan tam 8 yıl önce, tarih boyunca defalarca maruz kaldığı ihanetlerin en sonuncusu ve en aşağılıkça olanına tanık oldu. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescil edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğu, bölünmeyeceğimizi parçalanmayacağımızı tescillemiştir. Zira bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, Şehitlerimizin emanetidir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. 15 Temmuz da devletimizin bütünlüğüne, Milletimizin istikbaline ve hürriyetine kasteden hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, Vali Kızılkaya ve beraberindeki protokol üyelerinin şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etmesinin ardından sona erdi.

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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