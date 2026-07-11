Siirt\'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid ve dua

Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi.

Merkez Hacı Fethi Serin Camii'nde gerçekleştirilen programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, şehit yakınları, gaziler, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu, ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi. Programın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda, birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının ve şehitlerin hatırasının yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. - SİİRT