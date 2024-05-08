Siirt'te öğrenci boğazına çanta kancası kaçtı, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu - Son Dakika
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Siirt'te öğrenci boğazına çanta kancası kaçtı, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Siirt\'te öğrenci boğazına çanta kancası kaçtı, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Siirt'te Fevzi Çakmak İlkokulu 2. sınıf öğrencisi, boğazına çanta kancası kaçtıktan sonra öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, öğrencinin nefes alamadığını fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti ve çocuğun soluk yolunu açtı. Öğrencinin hayatta olmasının önemine vurgu yapan okul müdürü Cemil Baykan, ilk yardım eğitimlerinin önemini vurguladı ve bu tür vakaların önüne geçmek için daha fazla eğitim alınması gerektiğini belirtti.

08.05.2024 09:44
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Siirt'te boğazına çanta kancası kaçan Fevzi Çakmak İlkokulu 2. sınıf öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fevzi Çakmak İlkokulunda görev yapan rehber öğretmeni Mehmet Akif Eviz, koridorda 2. sınıf öğrencisi Ç.N.'nin nefes alamadığını fark etti. Öğrencinin soluk yolunun tıkandığını anlayan Eviz, Heimlich manevrası ile demir kancayı çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

İlk yardımı herkesin bilmesi gerektiğini belirten rehber öğretmeni Mehmet Akif Eviz, "2/B sınıfından bir öğrenciyle görüşmek için sınıfa gittiğimde bu öğrencimizin öğretmenin yanında ve nefes alamadığını fark ettim. Hemen Heimlich manevrası yapıp çocuğun yuttuğu cismi boğazından çıkardım ve normale döndü. Cismi çıkardıktan sonra çocuk daha rahat nefes almaya, konuşmaya ve normal hayatına dönmeye başlayarak sınıfına gitti. Olaydan sonra ailesi geldi, teşekkür etti. Bütün arkadaşlarım teşekkür ederek, beni tebrik ettiler. Bir insan hayatına dokunmak güzeldir. Benim işim zaten insanın hayatına dokunmak, bu şekilde de olması beni mutlu etti. Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bu küçük teknikler hayat kurtarır. Bu yüzden ilk yardımı herkesin bilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öğrencinin hayatta olmasının en güzel mutluluk olduğunu belirten okul müdürü Cemil Baykan ise öğretmene teşekkür ederek, bakanlık tarafından verilen ilk yardım eğitimlerinin önemini vurguladı. Baykan, "Okulumuzda dün bir vaka yaşandı. Öğrencimiz bir demir parçası yuttu. Rehber öğretmenimiz Akif beyin Heimlich manevrasıyla öğrencimizin tekrar hayata dönmesini sağladı. Allah'a hamd olsun. Tabi ki bu konuyla ilgili özellikle bakanlığımızın, il milli eğitim ve valiliğimizin koordine etmiş olduğu, almış olduğumuz ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bizzat gördük ve yaşadık. Daha önce almış olduğumuz bu ilk yardım eğitimlerini teoride aldığımızı pratikte de yaşamış olduk. Öğrencimizin tekrardan hayata dönmesi bizi çok mutlu etti. Bizler isteriz ki Türkiye'nin her bir yerinde bu eğitimlerin daha ciddi manada alınıp, en azında bu tarz vakaların önüne geçme adına çok olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve valiliğimize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Umarım bu eğitimlerin devamı daha da gelir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te öğrenci boğazına çanta kancası kaçtı, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu - Son Dakika

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